Kutsu medialle: Kuinka biojäte muuttuu biokaasuksi ja kierrätysravinteiksi?

Suomalaiset ahkeria tomaatinsyöjiä - 16.-22.5. vietetään tomaattiviikkoa 13.5.2022

Pyöreitä, soikeita, punaisia, oransseja, pieniä, isoja, pisaroita, kirsikanmallisia… Kotimaisten tomaattien valikoima on runsas ja yllättävä! Perinteiseksi salaattiainekseksi ja voileivän raikastajaksi mielletty tomaatti sopii ja muuntuu moneen. Kotimaista tomaattia on saatavilla ympäri vuoden, ja valikoimaa riittää. Suomalaiset ovat innokkaita tomaatinsyöjiä. Vuodessa kulutamme keskimäärin 12 kiloa tomaatteja per henkilö. Tänä vuonna juhlitaan tomaattia vuoden 2022 vihanneksena.