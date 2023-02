Kutsu medialle: Kuvausmahdollisuus Euroopan keskuspankin neuvoston kokouksessa Lapissa

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston kokous järjestetään Inarissa, Suomessa, keskiviikkona 22.2.2023. Kokouksessa käsitellään muita neuvoston toimialaan kuuluvia asioita kuin rahapolitiikkaa.

Median edustajilla on mahdollisuus ottaa kuvia kokouksen alussa klo 10.00–10.05.

Mediaa pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 16.2.2023 tämän linkin kautta. Ainoastaan etukäteen ilmoittautuneet median edustajat voivat osallistua tilaisuuteen.

Kokous järjestetään saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa osoitteessa Menesjärventie 2 A, Inari.

Median edustajia pyydetään saapumaan paikalle klo 9.00–9.30 välisenä aikana. Saavuttaessa tulee esittää pressikortti ja henkilötodistus.

Lisätietoja: Suomen Pankin viestintä, media@bof.fi, p. 09 183 2101.

