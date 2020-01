Kutsu medialle: Miltä suomalainen eläketurva näyttää kansainvälisessä vertailussa?

OECD:n huippuasiantuntijat esittelevät tuoreen kansainvälisen vertailun tuloksia 4.2. Eläketurvakeskuksessa. Miltä Suomen tilanne näyttää nyt, entä tulevaisuudessa – riittävätkö eläkkeet, kestääkö järjestelmä? Paikalla OECD:n eläkeasioiden johtaja Hervé Boulhol ja eläke-ekonomisti Maciej Lis. Mukana paneelikeskustelussa muun muassa Suvi-Anne Siimes (Tela), Minna Helle (Teknologiateollisuus) ja Ilkka Kaukoranta (SAK).

Euroopan väestön ikääntyessä eläkkeiden riittävyyden ja eläkeläisten taloudellisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa. Ovatko OECD-maat onnistuneet turvaamaan eläkejärjestelmien taloudellisen kestävyyden ja eläkkeiden riittävyyden eläkeuudistuksilla?

Tähän ja moniin muihin kysymyksiin saadaan vastaus, kun eläkealan kansainväliset huippuasiantuntijat saapuvat esittelemään OECD:n tuoretta Pensions at a Glance -raporttia. Keskustelua vauhdittaa seminaarin alla julkaistava OECD:n maa-analyysi, How does Finland compare, joka tiivistää Suomen kipupisteet ja voimavarat.

Seminaarin päättää laajasta asiantuntijajoukosta koostuva paneelikeskustelu, jossa peilataan Suomen eläkejärjestelmää muihin OECD-maihin.

Paneelikeskustelussa: Hervé Boulhol (OECD), Suvi-Anne Siimes (TELA), Minna Helle (Teknologiateollisuus), Teemu Muhonen (Helsingin Sanomat), Ilkka Kaukoranta (SAK), Hannu Ijäs (Sosiaali- ja terveysministeriö) ja Elisa Gebhard (Allianssi)

Pension reforms, non-standard work and life course inequalities in the OECD

ti 4.2.2020 klo 9.00 –13.00

Eläketurvakeskuksessa, Kirjurinkatu 3, Helsinki

Lämpimästi tervetuloa!

Susan Kuivalainen

Tutkimusosaston päällikkö, Eläketurvakeskus



Seminaarikieli on englanti. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Skype-sovelluksella. Tarkempi seminaariohjelma löytyy Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. Ilmoittautua kannattaa heti, sillä paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittautumiset, kv-asiantuntijoiden haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

viestinnän asiantuntija Antti Karkiainen etunimi.sukunimi@etk.fi, puh. 050 911 3269.

#ETKseminaari