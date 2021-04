Kutsu medialle: MTK:n valtuuskunnan kevätkokous 14.4.2021

Väljällä maaseudulla matkailu on turvallista 31.3.2021 08:18:46 EEST | Tiedote

Matkailuelinkeino tarvitsee tulevaisuuden uskoa palauttavia toimia. Maaseudun matkailuyritykset ovat kokeneet kohtuutonta haittaa korona-ajan rajoituksista. Vaikeasta tilanteesta poispääsyyn pitää löytyä muitakin vaikuttavia keinoja kuin rokotustahdin nopeuttaminen. Maaseutumatkailun perusteeton rajoittaminen on lopetettava, ja elpymisvaroja on kohdistettava maaseudun matkailuyritysten kehittämiseen. Väljällä maaseudulla matkailu on turvallista.