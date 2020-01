Kutsu medialle: Pohjoismaiden ensimmäinen näkövammaisten kiekkoleiri Pajulahdessa 31.1-2.2.2020

Tervetuloa seuraamaan, kun täysin uusi paraurheilulaji, näkövammaiskiekko, rantautuu Suomeen! Ensimmäinen, kaikille avoin näkövammaiskiekkoleiri järjestetään 31.1-2.2.2020 liikuntakeskus Pajulahdessa.

Näkövammaiskiekkoleiri on ainutlaatuinen tapahtuma: kyseessä on ensimmäinen kerta, kun näkövammaisten jääkiekkoharrastus tuodaan Pohjoismaihin.

Näkövammaisten jääkiekko on Pohjois-Amerikassa kasvanut laji. Leirin järjestelyihin osallistuvat Kansainvälisen näkövammaiskiekkoliiton toiminnanjohtaja (executive director) Matt Morrow Kanadasta sekä Kanadan näkövammaiskiekkoliiton varapuheenjohtaja ja maajoukkuepelaaja Francois Beauregard.

Leirin järjestää vantaalainen urheiluseura Aisti Sport ry. Tapahtumasta päävastuussa ovat paraurheilijat Antti Latikka ja Markus Tihumäki. He ovat edustaneet Suomea omissa lajeissaan, selkäuinnissa ja maalipallossa, paralympialaisissa, EM-kisoissa sekä useissa kansainvälisissä kilpailuissa.

Leirin kantava periaate on: "Kiekko kuuluu kaikille". Tapahtumaan on ilmoittautunut Suomesta kolmisenkymmentä pelaajaa, joista moni on aiemmin pelannut jääkiekkoa jopa aika korkealla tasolla näkevänä, kunnes näkö heikentyi tai lähti lähes kokonaan.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tapahtumaa Pajulahteen. Ilmoitathan viimeistään tiistaina 28.1. jos pääset osallistumaan tapahtumaan!

Lisätietoja sekä ilmoittautumiset:

Antti Latikka: p. 050 469 1600, anttilatikka@gmail.com

Markus Tihumäki p. 044 569 6298, markus.tihumaki@gmail.com

Näkövammaiskiekko



- Näkövammaiskiekko (Blind hockey) on Kanadassa 70-luvulla kehitetty laji, jossa maalivahdit ovat sokeita, mutta kenttäpelaajat saavat pelata jäljellä olevalla näkökyvyllään.



- Näkövammaiskiekkoa pelataan metallilevyistä valmistetulla ontolla erikoiskiekolla, jossa on kuulalaakereita. Näkövammaiskiekossa myös maalit ovat noin 30 cm normaalia maalia matalammat. Lisäksi lajissa noudatetaan joitain erikoissääntöjä.



- Lajia harrastettiin Kanadassa pitkään paikallistasolla, kunnes 2000-luvun loppupuolella Mark DeMontis perusti Courage Canada -järjestön. Sen ansiosta laji alkoi levitä, ja ryhdyttiin järjestämään kansallisia leirejä sekä turnauksia.



- Nykyään lajilla on eritasoista toimintaa Kanadassa ja Yhdysvalloissa noin 10 paikkakunnalla. Yhdysvalloissa lajin toimintaa on monissa NHL-seuroissa, joista esimerkkeinä Chicago Blackhawks, St. Louis Blues, Pittsburgh Penguins ja Minnesota Wild.



- Vuonna 2018 Kanadassa ja Yhdysvalloissa kansalliset lajiliitot ottivat näkövammaiskiekon huippu-urheilutoiminnan alaisuuteensa. Samana vuonna järjestettiin viralliset maajoukkueet sekä maaottelu.



- Vuonna 2019 Iso-Britanniassa ja Venäjällä kokeiltiin lajia ensimmäisen kerran. Lajin tavoitteena on saada lähitulevaisuudessa järjestettyä neljän maan turnaus ja lajin levittyä hakea paralympiastatusta – mahdollisesti jo vuodeksi 2030.



- Pajulahdessa järjestettävä näkövammaiskiekkoleiri on tarkoitettu kaikenikäisille näkövammaisille.



- Aisti Sportin kanssa yhteistyössä tapahtumaa on järjestämässä kansainvälinen näkövammaisjääkiekkoliitto IBIHF. Tapahtumaa tukevat Sokeain lasten tukisäätiö, Suomen näkövammaissäätiö, Annanpura Oy ja Aivela Oy.



- Lisätietoja lajista saa esim. Airut-lehdessä julkaistusta artikkelista "Näkövammaisten jääkiekko on nouseva laji": https://bit.ly/37AkdDI

Antti Latikka



- On eräs Suomen menestyneimmistä paralympia-uimareista. Hän on saavuttanut 100m selkäuinnissa kolme finaalipaikkaa Pekingin (2008), Lontoon (2012) ja Rio de Janeiron (2016) paralympialaisissa. Latikka on voittanut MM-hopeaa vuonna 2017 ja EM-pronssit vuosina 2016 ja 2018 samalta matkalta.



- Latikka on syntymästään saakka heikkonäköinen. Hänellä on synnynnäinen, geneettinen sairaus, aniridia, jonka vuoksi hänen silmistään puuttuvat värikalvot. Latikan vammaluokka S13(B3) (heikkonäköinen).



- Latikka toimii monissa luottamus- ja edustustehtävissä, kuten paralympiakomitean urheilijavaliokunnan jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Hän on kotoisin Espoosta ja opiskelee liikunnanohjaajaksi Rovaniemellä Lapin ammattikorkeakoulussa.



- Pienenä Latikka haaveili ammattijääkiekkoilijan urasta, mutta näkövamman vuoksi haave oli mahdoton. Nyt näkövammaisten jääkiekon ansiosta hän voi taas palata lajin pariin.

Markus Tihumäki



- On edustanut Suomen maalipallomaajoukkuetta Rion paralympialaisissa, kaksissa EM-kisoissa ja monissa kansainvälisissä turnauksissa. Tihumäki on Aisti Sport -seuran perustajajäsen ja hallituksen jäsen. Hän pelaa seurassa kansallisella tasolla maalipalloa.



- Tihumäki sokeutui lukioikäisenä, jolloin hänen näköhermojensa surkastuminen johti sokeutumiseen muutamassa vuodessa. Tihumäen vammaluokka on B1 (täysin sokea). Huittisista kotoisin oleva Tihumäki asuu Espoossa ja opiskelee fonetiikkaa Helsingin yliopistossa.



- Lapsena Tihumäki pelasi mielellään pihapelejä ja lätkää kaukalolla kavereiden kanssa, mikä ei näkövamman vuoksi ollut enää mahdollista. Nyt näkövammaisten jääkiekon kautta hänellä on mahdollisuus palata lempiharrastuksensa pariin.