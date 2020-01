KUTSU MEDIALLE: Rakennuttaminen 2020 -tapahtuma Tampereella 23.-24.1.2020

Väitöstutkimus: Organisaatiokulttuurilla on sekä muutosta tukeva että hidastava rooli allianssiprojektin implementointivaiheissa 24.5.2019 15:00:00 EEST | Tiedote

Perjantaina 24.5.2019 Aalto yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa "The Role of Organizational Culture in Transformation. Two case study in the context of retail and construction industries" tarkastellaan organisaatiokulttuurin roolia muutostilanteessa. Väitöskirjan on laatinut Kiinteistöalan Koulutussäätiön rehtori Jaana Lehto.