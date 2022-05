KUTSU MEDIALLE: Rakennuttaminen 2022 Tampere-talolla 14.-15.6.2022 – teemana toimintaympäristön muutos ja vastuullisuus

Mikä tekee Rakennuttaminen 2022 -tapahtumasta kiinnostavan? Poimintoja ohjelmasta:

tiistai 14.6. klo 9.10

Our lean journey – key learning and best practices from projects

Hans Thomas Holm Statsbygg

tiistai 14.6. klo 10.30

Stop talousrikollisuus – vastuullisen rakennuttajan ohjenuora

Jari Korpisaari, JATKE oy

Kaj Sojakka, Senaatti-kiinteistöt

Mikko Vanninen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

keskiviikko 15.6. klo 9.45

Onnistuuko hiilineutraalius?

Miisa Tähkänen, Green Building Council Finland FICBC

Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit/AINS Group

Eero Kokkonen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Niina Nurminen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

keskiviikko 15.6. klo 12.45

Terveet ja resilienssit tilat/Ilmastonmuutoksen vaikutus rakennuksiin ja rakentamiseen

Juha Vinha, Tampereen yliopisto

keskiviikko 15.6. klo 12.45

Suuret rakennushankkeet

Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden luotettavuus

Peter Molin, Ramboll Finland Oy

Tapahtumassa palkitaan myös Vuoden Rakennuttaja ja Vuoden Rakennuttajakonsultti tiistaina 14.6. klo 19.00.

Katso koko tapahtuman ohjelma ja puhujaesittelyt.

