KUTSU MEDIALLE: Red Bull 400-juoksukilpailu Lahden suurmäessä lauantaina 11.5 - mukana juoksemassa Iivo Niskanen, Jonne Koski ja Eero Ettala

Red Bull 400 juoksukilpailu järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 11.5. Lahden kilpailuun on ilmoittautunut yli 1000 juoksijaa joiden ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman ketterästi. Tapahtuma on nähtävissä suorana IS-TV:ssä.

Red Bull 400 juoksukilpailu kokoaa 11. toukokuuta yli tuhat juoksijaa Lahden suurmäkeen haastamaan itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille. Myös maailmanmestari ja olympiavoittaja Iivo Niskanen tullaan näkemään kilpailussa. Iivon lisäksi mukana juoksemassa ovat crossfit-tähti Jonne Koski ja ammattilumilautailija Eero Ettala. Tapahtuma on nähtävissä suorana IS-TV:ssä. Kuva- ja videomateriaalien linkit aiempien vuosien tapahtumpiin löytyvät alempana.

Median edustajilla mahdollisuus osallistua kilpailuun

Tapahtumaan voi akkreditoitua lähettämällä seuraavat tiedot osoitteeseen pia.kaipainen@redbull.com: edustamasi median nimen, oman nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Tapahtuman yhteydessä tarjotaan myös mahdollisuus haastatella Iivo Niskasta sekä muita paikalla olevia urheilijoita. Haastattelupyynnön voi toimittaa akkreditoinnin yhteydessä.

Median edustajilla on myös mahdollisuus kokea tapahtuma parhaimmillaan, eli juoksukengät jalassa osallistumalla itse kilpailuun lauantaina 11.5. Eli jos haluat kokea elämäsi rankimmat 400 metriä, ilmoita siitä erikseen akkreditoinnin yhteydessä. Tarvitsemme silloin myös seuraavat tiedot: ikä, paidan koko, asuinpaikkakunta ja osoite.

Mikä on Red Bull 400?

Red Bull 400 on entisen sprintterin Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma, jossa tuhannet miehet ja naiset ovat laittaneet kroppansa ja tahdonvoimansa koville vuodesta 2011 lähtien. Red Bull 400 juoksukilpailussa juoksijat haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppymäen pohjalta aivan huipulle asti. Kisoja juostaan tänä vuonna yhteensä 20 ympäri maailman. Suomen kisassa juostaan sekä naisten, että miesten lähdöt. Ohjelmassa on lisäksi naisten sekä miesten viestit. Miesten viestiin voi osallistua myös sekajoukkueella. Red Bull 400 -kilpailuun voi osallistua kuka tahansa yli 15-vuotias.

Maailmanfinaali käydään Kanadan Whistlerissä 13.7.2019.

Olympiavoittaja Iivo Niskanen palaa Lahden kisamonttuun 11.5.2019 juoksemaan Red Bull 400 -juoksutapahtumassa. Kenellä tahansa on mahdollisuus haastaa Iivo rankassa ylämäkijuoksussa.



Red Bull 400 on maailmanlaajuinen juoksutapahtuma, jossa tavoitteena on juosta mahdollisimman nopeasti ylös mäkihyppyrimäen huipulle. Kisoja järjestetään ympäri maailman ikonisissa lokaatioissa, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Tämän vuoden uusiin tapahtumapaikkoihin kuuluu mm. Pyeongchang ja Liberec. Suomen kisa käydään Lahden suurmäessä jo toistamiseen. Tapahtumasta on tehty kolmen vuoden sopimus kaupungin kanssa, joten kisoja juostaan Lahden suurmäessä vähintään vuoteen 2020 asti.



Iivo Niskanen on kokenut Red Bull 400 –tapahtuman osallistuja, sillä hän on juossut tapahtumassa jo kahdesti, sekä Kuopiossa että Lahdessa. Muitakin hiihtäjiä on nähty mukana ja heistä parhaiten on menestynyt yhdistetyn Suomen mestari Ilkka Herola, joka osallistuu jo viidettä kertaa tapahtumaan. Vuonna 2018 miesten finaalin voiton vei Mikko Patana ja naisten kisan voitti Laura Manninen.

Iivo Niskasen lisäksi itsensä haastaa uudelleen Eero Ettala sekä ensikertalaisena crossfit-urheilija Jonne Koski. Sekä Ettala että Koski aikovat laittaa kaikkensa peliin, mutta ovat sitä mieltä että Iivo taitaa olla liian kova vastus voitettavaksi. ”Iivo on varmasti tottunut rääkkäämään itsensä treeneissä aina oksennuskuntoon, joten uskon että hän on kestävyysurheilijana meistä kolmesta vahvin voittajaehdokas,” toteaa Ettala.

Myös Koski on sitä mieltä, että Niskanen voi olla liian kova vastus, mutta aikoo lähteä tosissaan haastamaan Red Bull 400 konkaria. Kisataktiikka on selvä: ”Yleisesti ottaen ei pidä ampua itseään nilkkaan alkumetreillä ja ensimmäisellä tasaisella sprintillä. Koitan säästellä ensin ja sitten vetää hanaa loput parisataa metriä,” suunnittelee Koski.



Tapahtumaa voi seurata osoitteessa http://www.redbull.fi/400 sekä Facebookissa & Instagramissa #RedBull400 #AntaaSiivet @redbullsuomi

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala

Tapahtuman aikataulu - Lahti

09.00 Ilmoittautuminen aukeaa

12.00 Ilmoittautuminen päättyy

12.30 Naisten alkuerät

13.15 Miesten alkuerät

14.15 Naisten viesti

14.30 Miesten/seka-viesti

14.45 Naiset, B-finaali

14.55 Naiset, finaali

15.05 Miehet, B-finaali

15.15 Miehet, finaali

15.30 Palkintojenjako



*aikataulu on suuntaa antava. Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

Red Bull 400 2019

ALMATY KAZ 28.4.2019

LAHTI FIN 11.5.2019

COPPER PEAK USA 11.5.2019

SAPPORO JAP 18.5.2019

CHAIKOVSKY RUS 25.5.2019

TRONDHEIM NOR 1.6.2019

PARK CITY USA 1.6.2019

LIBEREC CZE 8.6.2019

EINSIEDELN SUI 15.6.2019

EINSIDELN SUI 15.6.2019 (HOLLANNIN KISA)

ZAKOPANE POL 29.6.2019

VAL DI FIEMME ITA 6.7.2019

COURCHEVEL FRA 6.7.2019

WHISTLER MOUNTAIN CAN 13.7.2019 (MAAILMANMESTARUUSKISAT)

TITISEE-NEUSTADT GER 20.7.2019

STRBSKE PLESO SVK 3.8.2019

NUR-SULTAN KAZ 4.8.2019

BISCHOFSHOFEN AUT 24.8.2019

PLANICA SLO 14.9.2019

PYEONGCHANG KR 28.9.2019



KUVAT JA VIDEOT

Kuvia ja videoita vapaasen editoriaaliseen käyttöön >

Koostevideo vuoden 2018 tapahtumasta: https://bulldrive.redbull.com/dl/yarlEIEvjJ

Muut kuvat ja videot: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400