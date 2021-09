KUTSU MEDIALLE: Suomen eläkejärjestelmästä tehty kansainvälinen arvio

Webinaarin kielenä on englanti. Tervetuloa seuramaan tilaisuutta verkon kautta!



Ilmoittaudu webinaariin



Saat linkin tapahtumaan ennen tilaisuutta.



***

Ohjelma pe 17.9. klo 10.30-12.00

10:30 a.m.

Opening

Mikko Kautto, Managing Director, Finnish Centre for Pensions

10:40 a.m.

The pension system in Finland

Torben M. Andersen, Professor, Aarhus University

11:20 a.m.

Comments on evaluation

Suvi-Anne Siimes, Managing Director, The Finnish Pension Alliance TELA

Niku Määttänen, Professor, Helsinki Graduate School of Economics

11:40 a.m.

Discussion

Chairman

Jaakko Kiander, Director, Finnish Centre for Pensions

***

Lisätietoja seminaarista ja kv-arvion julkistuksesta:

Viestintäpäällikkö Matti Lumijärvi, puh. 029 411 2488; etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Viestinnän asiantuntija Peter Lindström, puh. 029 411 2653; etunimi.sukunimi(at)etk.fi