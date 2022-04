KUTSU MEDIALLE: Suomen suurimman vapaaehtoisen ekologisen kompensaatiohankkeen julkistustilaisuus

King Street Public Relations Oy

Uudenmaankatu 7

00120 Helsinki





Sodankylässä sijaitseva Sakatti on yksi Euroopan merkittävimmistä monimetalliesiintymistä. Sakatin kaivosprojektin tarkoituksena on toteuttaa kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen tulevaisuuden hiilineutraali, maanalainen kaivos. Hanketta toteuttava AA Sakatti Mining Oy on vuonna 2011 perustettu Anglo Americanin suomalainen tytäryhtiö.