Kutsu medialle: Tapaa Samuli Heimonen Monesta yksi -näyttelyn ripustusviikolla

Kuvataiteilija Samuli Heimosen laaja yksityisnäyttely nähdään Kimmo Pyykkö -taidemuseossa Kangasalla 26.1.–19.5.2019.

Kuvataiteilija Samuli Heimosen Monesta yksi -näyttely avautuu Kimmo Pyykkö -taidemuseossa Kangasalla tammikuun 2019 lopussa. Näyttelyn teoksissa nähdään taiteilijaa pitkään kiinnostaneita aiheita, susia ja koiria. Uusissa maalauksissa tutut hahmot kuitenkin uudistuvat mosaiikkimaisen maalaustavan avulla. Maalaukset ovat valmistuneet vuosien 2018 ja 2019 aikana, ja suurin osa teoksista on ensimmäistä kertaa julkisesti esillä.

Näyttelyn nimi ”Monesta yksi” on suomennos latinankielisestä fraasista ”E Pluribus Unum”. Heimosen näyttelyssä se viittaa mosaiikkeihin ja kuvan rakentamiseen osien kautta kohti yhtä kokonaisuutta.

– Viehätys maalata maalausta kuin tekisi mosaiikkia piilee sen rakentelevassa luonteessa, Samuli Heimonen kertoo.

– Laajemmassa mielessä minua kiinnostaa, minkälaisia suurempia kuvia me ihmiset toiminnallamme ja unelmillamme muodostamme. Mihin kohtaan maailmassa oma palasemme kiinnittyy ja mitä kuvaa se rakentaa?, taiteilija jatkaa.

Tietoa taiteilijasta

Samuli Heimonen (s. 1975) on Saarijärvellä Keski-Suomessa syntynyt ja nykyisin Jyväskylässä asuva kuvataiteilija. Heimonen valmistui taiteiden maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun kuvataiteiden maisteriohjelmasta vuonna 2002. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä taiteilija piti vuonna 2000. Hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin vuodesta 1998 lähtien niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Samuli Heimonen valittiin Vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 2008. Hänet on palkittu Tapperien Taideseuran mitalilla vuonna 2003. Heimosen töitä on Suomen valtion ja useiden suomalaisten taidemuseoiden kokoelmissa sekä yksityisten tahojen, kuten Capmanin kokoelmissa.

Samuli Heimonen: Monesta yksi 26.1.–19.5.2019 Kimmo Pyykkö -taidemuseon 1. ja 2. kerroksessa.

Samuli Heimonen: E Pluribus Unum (2018). Akryyli ja öljy kankaalle. 190 cm x 200 cm. Yksityisomistuksessa. Valokuva teoksesta Samuli Heimonen.

