KUTSU MEDIALLE: Topi Raitanen ja HKV:n junioriurheilijat juhlivat yhdessä EM-kultaa lauantaina 5. marraskuuta

Suomen yleisurheilun yksi viime kesän sankareista on Topi Raitanen, joka voitti kultaa 3000 metrin esteissä Münchenin EM-kilpailuissa. Raitanen juhlii lauantaina 5. marraskuuta yhdessä oman seuransa junioriurheilijoiden sekä muun seuraväen kanssa Helsingin Liikuntamyllyssä. Paikalle odotetaan yli 100 junioria Helsingin Kisa-Veikoista sekä seuran muita urheilijoita, toimitsijoita sekä tukijoita, yhteensä 150 henkeä.

Helsingin Kisa-Veikoille Topin merkitys juniorien esikuvana on erittäin suuri. Helsingissä kilpailu eri harrastusten kesken on kovaa ja yleisurheilu tarvitsee valovoimaisia keulakuvia. HKV on Suomen menestynein yleisurheiluseura, ja se haluaa taata laadukkaalla juniorityöllä myös tulevaisuuden menestyksen.

”Helsingin Kisa-Veikot on menestynyt hyvin niin olympialaisissa kuin EM-kisoissakin kautta historian. Nyt kun muutaman hiljaisen vuoden jälkeen Topi Raitanen jatkaa hienoja perinteitä, on se meille erittäin hieno hetki. Siksi haluamme yhdessä koko seuran kanssa juhlia Topin saavutusta ja antaa junioriurheilijoille hetken hyvän esikuvan kanssa”, iloitsee Seuran puheenjohtaja Janne Hirsto.

Topilla, junioreilla ja muilla seura-aktiiveilla on juhlien yhteydessä mahdollisuus juosta Suomen Urheiluliiton perinteinen Kunniakierros Liikuntamyllyssä. Kunniakierros on Suomen Urheiluliiton ja sen jäsenseurojen yhteinen varainkeruukampanja, jonka urheiluseurat organisoivat paikallisesti. Kunniakierrosperinne on jatkunut jo 40 vuotta, ja seurat ovat keränneet sillä varoja toimintaansa yli 33 miljoonaa euroa. Kampanjan tuotto käytetään yleisurheilutyöhön seuroissa, piireissä ja SUL:ssa.