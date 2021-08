Kutsu medialle: Tulevaisuuden ilmaliikenteen ammattilaiset kokoontuvat jälleen Tech Runway -tapahtumaan torstaina 26.8.2021 klo 12.30 Aeronautica Arenalla Pyhtäällä

Jaa

Ilmaliikenne on ennennäkemättömässä murroksessa. Ilmatilan käyttäjien määrä kasvaa miehittämättömän liikenteen kehityksen myötä ja samalla suomalainen lentokenttäverkosto on jäämässä ilman operointimallia Finavian keskittyessä kansainväliseen liikenteeseen. Tech Runway -tapahtumaan osallistuvat löysivät ratkaisut niin kotimaan lentoliikenteen ongelmiin, ilmaliikenteen ympäristökysymyksiin kuin ilmatilan käytön turvallisuushaasteisiin.

Tulevaisuuden ilmaliikenteen teknologiset ratkaisut ovat jo olemassa

Suomalaisen lentokenttäverkoston ylläpito tulee olemaan mahdollista ja kustannustehokasta uusien digitaalisten operointimallien myötä. Avautuva lentokenttäverkosto mahdollistaa puolestaan uusien energia- ja moottoriratkaisujen kaupallistaminen ja uuden ilmaliikennekaluston käyttöönoton maan sisäisessä syöttö- ja taksiliikenteessä. Toimiva lentokenttäverkosto tulee palvelemaan yhteiskuntaa, elinkeinoelämää ja kuluttajia yhä monipuolisemmin jo lähivuosina.

Mm mittaus- ja kamerateknologialla varustetut dronet ovat jo laajasti käytössä myös BVLOS-toiminnassa (Beyond Visual Line of Sight) mm linjatarkastustoiminnassa, etsinnöissä ja kuvaustoiminnassa. Miehittämätön liikenne tulee palvelemaan merkittävässä roolissa myös poliisia, puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta. Kehitysvauhti on huikea.

Tyyppihyväksytty sähkölentokone lensi esittelylennot

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähty tyyppihyväksytty täyssähköinen lentokone Pipistrel Velis Electro lensi esittelylennot Helsinki-East Aerodromella Pyhtäällä osana Tech Runway:n lento-ohjelmaa. Tyyppihyväksynnän ansiosta konetta voidaan käyttää kaupallisessa liikenteessä ja koulutuksessa.

Suomen Akatemia rahoittaa Fuave-verkoston tutkimustoimintaa

Fuave-verkoston ja Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys ry;n asiantuntijat toivat alustuksissaan esiin erityisesti drone-testaustoimintaan soveltuvan kenttäverkoston ja ilmatilaratkaisujen tarpeen. Tekniset edellytykset ilmatilan yhteiskäyttöön ovat jo olemassa, mutta turvallisuusnäkökulmat ja säädöstyö ovat vielä Suomessa kesken.