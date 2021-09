KUTSU MEDIALLE: tutkimuksen etäläpikäynti ke 29.9., klo 13.30-14.15 – suomalaisten kuluttaminen ja ympäristövaikutukset, miksi vaikutuksiin tulisi kiinnittää huomiota taloutensa kannalta

POP Pankkikeskus osk

Hevosenkenkä 3

02600 Espoo





POP Pankki on yli 700 asiantuntijaa työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 21 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. POP Pankki -ryhmän visiona on olla pankki, joka parhaiten yhdistää henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon. POP Pankilla on EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus 2021 -tutkimuksen mukaan Suomen ja Pohjoismaiden tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat.