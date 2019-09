Kutsu medialle: Ympäristönmuutosten mallinnusta Afrikan ruokaturvan parantamiseksi

Tervetuloa kuulemaan, miten suomalaistutkimus pyrkii parantamaan ruokaturvallisuutta ja korkeakoulutusta Itä-Afrikassa. Helsingin yliopisto ja kenialainen Taita Tavetan yliopisto isännöivät 1. lokakuuta järjestettävää seminaaria, jossa kuullaan kahden ajankohtaisen hankkeen tuloksia.

Suomen Akatemian kehitystutkimusohjelman DEVELOP rahoittamassa SMARTLAND-hankkeessa kehitetään ilmastoviisasta maatalousmaisemaa ruokaturvan parantamiseksi ympäristömittauksen, kaukokartoituksen ja osallistavan maataloustutkimuksen avulla.

Pyrimme vastaamaan muun muassa näihin kysymyksiin: Ovatko puut haitaksi vai hyödyksi? Mistä löytyvät enää pölyttäjien majapaikat? Mikä on termiittien rooli ilmastonmuutoksessa? Lämpeneekö maisema kun pusikot muuttuvat pelloksi? Päästääkö heinikko enemmän kasvihuonekaasuja kuin pelto? Mikä vaikutus on norsuilla ja luonnonsuojelulla hiilennieluihin? Mistä johtuvat villieläinkonfliktit ja missä niitä sattuu? Voisiko lentojen päästöjen kompensaatiolla pelastaa Taitavuoret?

SMARTLAND-hanke pohjautuu jo vuodesta 2003 professori Petri Pellikan johtamien hankkeiden tuloksiin maanpeitteen muutoksien vaikutuksesta vesivaroihin, ilmastoon ja ihmisten toimeentuloon Kenian Taitavuorilla. Se pyrkii uudella tavalla yhdistämään maantieteen, maataloustutkimuksen ja ilmastotieteen yhdessä professori Laura Alakukun ja akatemiaprofessori Timo Vesalan kanssa.

Seminaarissa kerrotaan myös Opetusministeriön rahoittaman TAITAGIS-koulutusyhteistyön tuloksista. Opetushallituksen ja Ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa tuotetaan paikkatietoalan maisteriohjelma Taita Tavetan yliopistoon.

Uusin Taita-elokuva ”Plant treasures of Taita Hills” saa myös ensi-iltansa. Elokuva kertoo Taitavuorten ainutlaatuisesta luonnosta, jonka vertaista ei ole muualla maailmassa.

Helsingin yliopiston tukikohtana Keniassa on Taitan tutkimusasema, jonne myös monet suomalaiset koulut ovat tehneet opintoretkiä tutustuen samalla paikalliseen luontoon ja kulttuuriin. Seminaarin esiintyjät ovat Helsingin yliopiston Taitalla työskenteleviä tutkijoita ja Taita Tavetan yliopiston opettajia. Kuulemassa on lukiolaisia, yliopisto-opiskelijoita, tutkijoita ja virkamiehiä.

Lisätietoja: Professori Petri Pellikka, petri.pellikka@helsinki.fi, 050 4154701

Yleisöllä on vapaa pääsy seminaariin. Ennakkoilmoittautuminen 24.9. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99358/lomake.html



Seminaarin ohjelma:

Environmental sensing and geoinformatics for climate smart landscape framework development for food security in East Africa

October 1, 2019, 9.30-17, Kumpula campus, Exactum B123

9.30 Registration and coffee

10.15 Opening

Vice Rector Tom Böhling, University of Helsinki

10.25 Greetings

Minister NN, Government of Finland, to be confirmed

Deputy Vice Chancellor Christine Onyango, Taita Taveta University

Deputy Vice Chancellor Madara Ogot, University of Nairobi

Chancellor Kaarle Hämeri, University of Helsinki

11.00 Presentations, session 1

Petri Pellikka, Department of Geography and Geosciences / INAR: Climate smart landscape: Aims and current activities of SMARTLAND

Lucas Mwangala, & Mika Siljander, Taita Taveta University: Improving capacity, quality and access of Geoinformatics teaching, research and daily use in Taita Taveta, Kenya

Laura Alakukku, Pirjo Mäkelä & Juuso Tuure, Faculty of Agriculture and Forestry: Developing water-smart agronomy by means of participatory research

Toni Laine & Jouko Rikkinen, Finnish Museum of Natural History: Plant Treasures of the Taita Hills (documentary film)

12.00 Lunch (at own cost)

12.45 Presentations, session 2

Matti Räsänen & Timo Vesala, Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR): Carbon and water flux research in SMARTLAND

Marianne Maghenda, Taita Taveta University: Healing the Taita Hills through research and transformative agricultural education for sustainable community development

Risto Vesala, Jouko Rikkinen & Laura Arppe, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Finnish Museum of Natural History: Termites in the Taita Taveta County

H. Adhikari, E. Amara, P. Pellikka & J. Heiskanen, Department of Geography and Geosciences / INAR: Aboveground biomass distribution and forest structure in the Taita Hills

Temesgen Abera & Eduardo Maeda, Department of Geography and Geosciences / INAR: Role of bushland loss on regional climate in Africa

Sheila Wachiye, Lutz Merbold & Petri Pellikka, Department of Geography and Geosciences / INAR, International Livestock Research Institute: Greenhouse gas emissions from land uses in Taita Taveta

Antti Autio & Tino Johansson, Department of Geography and Geosciences, International Center of Insect Physiology and Ecology: Gendered prioritization of climate smart agriculture practices in Taita Taveta

Kristiina Karhu & Kevin Mganga, Faculty of Agriculture and Forestry: Soil microbes and carbon use efficiency in Taita Hills

14.45 Coffee

15.00 Presentations, session 3

James Mwangombe, Kenya Forest Service: Carbon compensation as a solution for forest conservation in Taita Hills

Martha Nzisa & Mika Siljander, Kenya Wildlife Service, Department of Geography and Geosciences: A spatio-temporal analysis of human wildlife conflicts in Taita Taveta

Hanna Rosti & Jouko Rikkinen, Faculty of Biological and Environmental Sciences: Unknown mammals in the forests of the Taita Hills

Nashon Adero, Taita Taveta University: Earth observation and dynamic simulation model of Taita-Taveta’s changing mining environment

Joseph Ogola, University of Nairobi & Olli Vapalahti, Faculty of Medicine/Faculty of Veterinary Sciences: New ebolavirus in Angolan free-tailed bats in Kenya

Jouko Rikkinen, Faculty of Biological and Environmental Sciences: Lichen and bryophytes of Taita forests

Yang Liu & Simon Schallhart, Department of Geography and Geosciences / INAR, Finnish Meteorological Institute: Volatile organic compounds (VOCs) in various land cover types in Taita Taveta

Werner Kutsch, International Carbon Observation System: Carbon fluxes in African landscape

Enrico di Minin, Department of Geography and Geosciences: Social media in illegal wildlife trade research in Africa

Justin Maghanga, Taita Taveta University: Application of electrochemistry in textile wastewater treatment in Kenya

17.00 Final words

Dean Kai Nordlund, Faculty of Science

SMARTLAND: Environmental sensing of ecosystem services for developing climate smart landscape framework to improve food security in East Africa https://www.aka.fi/en/research-and-science-policy/academy-programmes/current-programmes/develop/

TAITAGIS: Improving capacity, quality and access of Geoinformatics teaching, research and daily use in Taita Taveta, Kenya https://www.helsinki.fi/en/projects/taitagis

TAITA RESEARCH STATION https://www.helsinki.fi/en/research-stations/taita-research-station