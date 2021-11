Kutsu medialle:

HiusAkatemian Annikkki Hagros-Koski: "Stressi näkyy hiusjuurista ja kortisolitason balansoituminen kehossa auttaa." 6.8.2019 07:07:00 EEST | Tiedote

- Stressin ja kortisolin yhteys on yleisesti tiedossa. Kun ihminen stressaantuu, niin kortisolin määrä kehossa lisääntyy. Näkyvin seuraus siitä voi olla lihominen. Hiuksen stressijuuri on lahjomaton, tietää hiustutkimuksia työkseen tekevä Hagros-Koski. Hän lisää, että onneksi on olemassa helppo hoitokeino, kortisolitason balansoiminen kehossa.