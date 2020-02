Kutsu median edustajille: Brittiläisen Ed Atkinsin ja suomalaistaiteilija Liisa Lounilan näyttelyiden esittely medialle Kiasmassa to 27.2. klo 11

Brittiläisen Ed Atkinsin ja suomalaistaiteilija Liisa Lounilan näyttelyiden esittely medialle Kiasmassa to 27.2. klo 11. Tervetuloa! (ilmoittautuminen paivi.oja@kiasma.fi)

Ed Atkins: Live White Slime 28.2.-23.8.2020

Kiasmassa nähtävän näyttelyn keskiössä on brittiläisen Ed Atkinsin videoinstallaatio Safe Conduct (2016). Teos on Atkinsin suorasukaisimpia videoteoksia, ja hänen nykyinen tyylinsä on siinä jo tuloillaan. Helvetillinen animaatioparodia lentokentän turvatarkastuksista esitetään kolmella suurikokoisella videoruudulla, jotka roikkuvat pukkinosturissa kuin hylättyinä. Kuvissa tietokoneanimoitu mieshahmo alistuu turvatarkastukseen, mutta kannettavan tietokoneen, pistoolin ja lukemattomien mattoveitsien lisäksi hän jättää tarkistettavaksi myös ananaksen, munuaisensa ja katkaistun päänsä. Vastenmielisen liikkeen koreografia syntyy videon leikkauksista, ja ääniraitana soi Maurice Ravelin iänikuinen, loppuun kaluttu Bolero. Live White Slime on Atkinsin ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa. https://kiasma.fi/nayttelyt/ed-atkins/

Liisa Lounila: Katvealue 28.2.-26.7.2020

Puutarhapalsta jatkaa kasvuaan ilman viljelijää. Kellot tikittävät omaan tahtiinsa, ja meediot auttavat järjestämään elämän uuteen uskoon. ”Näyttelyn teoksille on yhteistä se, että ne osuvat johonkin pimentoon, vinossa olevaan tai odotetusta poikkeavaan”, Liisa Lounila sanoo. Lounilan teokset ovat pieniä havaintoja asioista, jotka jäävät helposti huomaamatta. Taiteilija ei suunnittele teoksiaan etukäteen, vaan ottaa talteen sattumalta kohtaamiaan ”outouksia” esimerkiksi kuvaamalla ja äänittämällä. Arkisista esineistä ja tilanteista löytyy mystiikkaa, jonka hän haluaa säilöä teoksiinsa. https://kiasma.fi/nayttelyt/liisa-lounila/