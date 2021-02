Kutsu mediatilaisuuteen: Arinan vuosi 2020 ja Tekoja pohjoisen puolesta – Arinan vuodet 2021

Tuiran Hesburgerissa mahdollinen koronavirusaltistuminen 22.1.2021 13:21:39 EET | Tiedote

Osuuskauppa Arina on tänään saanut terveysviranomaiselta tiedon, että maanantaina 18.1.2021 klo 16-22 välisenä aikana Tuiran Hesburgerissa asioineet ovat voineet altistua koronavirukselle. Hesburgerissa olleella henkilöllä on myöhemmin todettu COVID 19 -infektio ja hän on saattanut olla tartuttava.