Kutsu: Mitä kestävä rahoitus tarkoittaa Pohjoismaissa ja Baltiassa?

Tervetuloa Finanssiala ry:n ja Latvian finanssiyhdistyksen (Finance Latvia Association) yhteisseminaariin Helsinkiin 9.11. kello 8:00-13:30. Seminaari järjestetään Leonardo da Vinci -auditoriossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13. Tilaisuuden avauspuheen pitää EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

Latvian finanssiyhdistys ja Finanssiala ry pureutuvat tilaisuudessa yhdessä syvälle kestävän rahoituksen aiheisiin. Dombrovskisin avauspuheen jälkeen kestävää rahoitusta käsitellään useissa paneelikeskusteluissa. Tapahtuman tavoitteena on luoda keskusteluyhteys julkisen vallan ja eurooppalaisen finanssialan välille.

Paneelikeskusteluihin osallistuvat Dombrovskisin lisäksi muun muassa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, vakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto, Suomen Pankin johtokunnan jäsen Marja Nykänen sekä kansanedustaja Satu Hassi.

Tilaisuus on englanninkielinen. Sitä voi seurata suorana sivuillamme.

Ohjelma

8.30 Opening

Piia-Noora Kauppi, Managing Director, Finance Finland

8.40 Introduction

Risto Murto, President and CEO, Varma Mutual Pension Insurance Company

9.00 – 9.10 Keynote speech

Valdis Dombrovskis, Vice-President for the Euro and Social Dialogue, also in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commission

9.10 Panel discussion: EU’s Sustainable Finance Agenda

Valdis Dombrovskis, Vice-President for the Euro and Social Dialogue, also in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commission

Marja Nykänen, Deputy Governor, Bank of Finland

Antoni Ballabriga, Global Head of Responsible Business at BBVA & Chair of the Sustainable Finance Working Group at European Banking Federation

Ieva Tetere, CEO, SEB Latvia & Supervisory Council, Finance Latvia Association

Risto Murto, President and CEO, Varma Mutual Pension Insurance Company

Satu Hassi, Member of the Parliament, Chairperson of the Parliamentary Environmental Committee

Moderator: Piia-Noora Kauppi, Managing Director, Finance Finland

9.55 Opening of session

Sanda Liepiņa, CEO, Finance Latvia Association

10.00 Work of European Banks on Climate Change

Antoni Ballabriga, Global Head of Responsible Business at BBVA & Chair of the Sustainable Finance Working

Group at EBF

10.10 Panel discussion: Sustainable Finance in action – how to think about the impact in Baltics and Nordics and how to measure it

Esko Kivisaari, Deputy Managing Director, Finance Finland

Robert Kitt, CEO, Swedbank Estonia

Jukka Honkaniemi, Senior Banker, SEB

Lija Strašuna, Chief Economist, Swedbank Latvia

Timo Pietilä, Head of Capital Markets Financing, OP Financial Group

Igors Kasjanovs, Senior Economist, Sustainability and Mandate, Treasury department, Nordic Investment Bank

Moderator: Sanda Liepiņa, CEO, Finance Latvia Association

10.55 Break

11.20 Opening of session

by Aila Aho, Executive Adviser, Sustainability, Nordea & Member of European Commission Technical Expert Group on Sustainable Finance, Rapporteur of Green Bond subgroup

11.30 Green Bond Structuring and Early Stage Scoping

Leena Kassinen, Associate Director, Green Bonds, OP Corporate Bank

11.40 Panel discussion: Sustainability-driven Business Models, Funding Vehicles and Mechanisms

Discussion will focus on funding vehicles and mechanisms in corporate sector as well as in public

sector, including in municipalities

Eric Gällstad, Head of Public Sector Lending in the Nordics, Germany and Austria, European Investment Bank

Paulius Zarauskas, Head of Capital Markets, Baltic Division at SEB

Lauri Rosendahl, President, Nasdaq Nordic

Nicholas Stancioff, Latvian Baltic Energy Efficiency Fund

Representative of the Finnish municipality sector

Moderator: Aila Aho, Executive Adviser, Sustainability, Nordea & Member of EC Technical Expert Group on Sustainable Finance, Rapporteur of Green Bond subgroup

12.35 Closing - Sanda Liepiņa, CEO, Finance Latvia Association