Kutsu: Mitä tapahtuu vetytaloudessa, tekoälyssä ja arktisessa ympäristössä juuri nyt?

Uudet tutkimusteemat vahvistavat jo olemassa olevia yliopiston profiilialoja ja linkittävät niitä uusiin monitieteisiin aiheisiin. Uusiin kokonaisuuksiin on parhaillaan avoinna 12 uutta tutkijapaikkaa, ja rekrytointeja on tulossa lisää. Tutkimuksen laajeneminen perustuu Suomen Akatemian profilaatio-ohjelmaan (Profi 7) ja yliopiston omaan rahoitukseen.

Avaustilaisuudessa tiistaina 21.3.2023 klo 13–16 uusien hankkeiden johtajat kertovat teemojen mahdollisuuksista ja keskustelevat niistä yhdessä. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta paikan päälle Linnanmaan kampuksen Agoraan Ouluun (Erkki Koiso-Kanttilan katu, ovi 2T) tai Zoomin välityksellä. Tilaisuus on englanninkielinen, mutta tutkijoita voi haastatella erikseen myös suomeksi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: elina.nuutinen@oulu.fi, puh. 040 144 1625

Event timetable:

13.00–13.10 Opening words from the University of Oulu's Vice rector Taina Pihlajaniemi

13.10–13.30 Marko Huttula: Hydrogen Future as a Climate Change Solution (H2FUTURE)

13.30–13.50 Sanna Järvelä: Hybrid Intelligence: Human-AI Co-evolution and Learning in Multi-realities (HI)

13.50–14.10 Jarkko Saarinen: Frontiers of Arctic and Global Resilience (FRONT)

14.10–14.30 Coffee and cake

14.30–15.50 Participatory panel discussion: "What new opportunities will the Profi7 offer to the University of Oulu's scientific community?"

15.50–16.00 Closing

Tutkimuskokonaisuuksien johtajat:

Professori Marko Huttula: marko.huttula@oulu.fi, 050 3502942

Professori Sanna Järvelä, sanna.jarvela@oulu.fi, 040 5777164

Professori Jarkko Saarinen, jarkko.saarinen@oulu.fi, 040 4840777

Lisää tutkimusteemoista:

H2Future. Vetytutkimukseen kohdistuu suurta painetta ja toiveita huomattavasta hiilidioksidipäästöjen vähentymisestä eri aloilla. Oulun yliopiston nousu yhdeksi maamme tärkeimmistä vetytutkimuksen keskuksista nojaa monitieteiseen tutkimusperinteeseen. Tutkimuksella edistetään vedyn puhtaita tuotantoteknologioita, vedyn hyödyntämistä terästuotannossa ja vetyä kestävien terästen kehittämistä.

Hybrid Intelligence -teema (HI) pyrkii yhdistämään ihmisten ja koneiden vahvuudet eettisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. HI-tutkimus linkittää Oulun yliopiston huippuosaamista tunnetekoälyn, oppimisprosessien ja havainnointitekniikan aloilla tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämiseen esimerkiksi koulutuksessa ja hoitotyössä.

FRONT-teemassa (Frontiers of Arctic and Global Resilience) tutkitaan ihmisten, organisaatioiden ja ympäristön resilienssiä eli muutoskykyä ja kestävyyttä. Tavoitteena on laajentaa tietämystä, jota tarvitaan resilienssin vahvistamiseksi globaaleissa muutoksissa ja kestävyyden viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa. Ihmisen ja ympäristön suhteita ja kestävyyttä tarkastellaan monitieteisesti ja eri aluetasoilla.

Lue lisää:

Suomen Akatemialta 12 miljoonaa euroa vahvistamaan Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialoja

Oulun yliopisto avaa yksitoista tenure track -tehtävää vahvistamaan profiilialojensa tutkimusta