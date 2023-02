Kutsu: Miten kiinteistöjen hinnat kehittyvät?

JLL on johtava kiinteistöalan neuvonantaja 19,4 miljardin dollarin liikevaihdolla. Yritys on mukana Fortune 500 -listalla. Yli 102 000 työntekijäämme 80 maassa palvelevat asiakkaitamme laajasti toimitilojen asiantuntijapalveluiden parissa.

JLL on Suomen johtava kiinteistöasiantuntija, joka palvelee noin 80 työntekijän voimin Suomen tunnetuimpia yrityksiä ja kiinteistösijoittajia sekä kansainvälisiä asiakkaita. JLL on rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Jones Lang LaSalle inc. brändinä.

