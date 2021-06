Kutsu: Miten korona on vaikuttanut ihmisten elämään ja koko yhteiskuntaan? Webinaarisarja alkaa pe 18.6.

Kaksi koronarokoteannosta saaneille uusia neuvoja maskin käytöstä ja turvaväleistä – rokottamattomia ja riskiryhmiä yhä tärkeää suojata 3.6.2021 16:43:20 EEST | Tiedote

Täysin rokotetut ihmiset voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan tietyissä yhteyksissä tavata muita ihmisiä kotioloissa varsin turvallisesti myös ilman maskia tai turvavälejä. Suositus käyttää maskeja muun muassa julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä on kuitenkin yhä voimassa ja se koskee yhtä lailla rokotettuja kuin rokottamattomiakin. Täysin rokotetulla tarkoitetaan ihmistä, joka on saanut koko rokotussarjan eli Suomessa käytettävillä koronarokotteilla kaksi rokoteannosta. Edellytyksenä on, että toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään viikko, jotta rokotuksen suojateho on ehtinyt kehittyä riittävän vahvaksi. Neuvot koskevat myös ihmisiä, jotka ovat sairastaneet laboratoriotestillä todetun koronainfektion ja ovat saaneet vähintään yhden koronarokoteannoksen. Tällöin rokoteannoksen saamisesta on pitänyt kulua vähintään viikko. Täysin rokotettuna sinun on varsin turvallista tavata muita ihmisiä ilman maskia tai turvavälejä, kun: Tapaat yksityisis