Kutsu: Mitkä asiat kuormittavat suomalaisten mieliä koronakeväänä? Tule kuulemaan mielenterveysjärjestö MIELI ry:n teettämän tuoreen kyselyn tulokset 31.3.

Ennakkokutsu medialle: Mitkä asiat kuormittavat suomalaisten mieliä koronakeväänä? Tule kuulemaan mielenterveysjärjestö MIELI ry:n teettämän tuoreen kyselyn tulokset 31.3. 17.3.2021 10:30:00 EET | Kutsu

Miten poikkeuksellinen aika on vaikuttanut suomalaisten mielenterveyteen ja mitkä asiat meitä kuormittavat? Ennakkotietojen mukaan muutos neljän vuoden takaiseen tilanteeseen on merkittävä. Mikä on mielenterveyden asiantuntijoiden näkemys tilanteesta?