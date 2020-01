KUTSU NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN FESTIVAALIOHJELMAN JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Naantalin Musiikkijuhlien puistokonserttien erikoisjärjestelyt 7.6.2019 12:49:27 EEST | Tiedote

Lauantaina 8.6. Naantalin Kirkkopuistossa klo 15 alkava Apocalyptican konsertti aiheuttaa erikoisjärjestelyjä. Vanhaankaupunkiin saapuvien toivotaan käyttävän julkista liikennettä (Turun suunnasta Fölin linjat 6 ja 7). Naantalin pysäkiltä on noin 10 minuutin kävelymatka Kirkkopuistoon. Omalla autolla saapuvien kannattaa varata riittävästi aikaa pysäköintipaikan löytämiseen. Pysäköintialueet on merkitty Naantalin pysäköintikarttaan. Kirkkopuiston portti avataan klo 13 ja konserttiin on saatavilla lippuja vielä portilta. Naantalin Musiikkijuhlien sivuilla on mainittu tarkemmat tiedot konserttialueen järjestelyistä. Sunnuntaina 9.6. klo 15 alkavaan Kultarannan puistokonserttiin järjestetään bussikuljetus Naantalin väliaikaiselta linja-autoasemalta. Bussit lähtevät asemalta klo 14 ja klo 14.30. Liikennöitsijänä toimii Muurinen. Kultarannassa on parkkitilaa erittäin rajoitetusti. Kultarannan portit avataan klo 14.30 ja konsertti kestää noin tunnin. Konsertin jälkeen on bussikuljetus takaisi