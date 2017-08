Kutsu: Naiset yrittäjinä -aamiaistilaisuus toimittajille 29.8.

8.8.2017 13:03 | Suomen Yrittäjät

Tervetuloa aamiaistilaisuuteen tiistaina 29.8. klo 8.30 - 10 keskustelemaan siitä, miten tyttöjä ja nuoria naisia voisi kannustaa yrittäjiksi ja yritysjohtajiksi. Tilaisuuden järjestävät yhdessä elinkeinoelämän järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto.

Kolmannes Suomen yrittäjistä on naisia. Esimerkiksi teknologiayrittäjistä naisia on vain neljä prosenttia. Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista naisilla on 27 prosenttia. Sen sijaan yksinyrittäjistä naisia on enemmistö.

Riittääkö tämä? Tule keskustelemaan aiheesta kanssamme Perheyritysten liiton tiloihin Kamppiin (Salomonkatu 17 B, 4. krs).

Naisyrittäjyydestä kertovat toimitusjohtaja Marjet Mäkinen Suomen Kovabetoni Oy:stä, yrittäjä ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Carita Orlando ja varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista. Keskustelua juontaa Perheyritysten liiton varapuheenjohtaja Johanna Jouhki.

Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumiset osoitteeseen johanna.vesikallio@perheyritys.fi.