KUTSU: Nordic Fit Mama - Äidin hyvinvointi -kirjan julkistustilaisuuteen tiistaina 9.5.2023 klo 15.00

Äidiksi tuleminen on kiistatta naisen elämän mullistavin kokemus. Raskaus ja synnytys myllertävät hänen kehonsa, mielensä, ihmissuhteensa, minäkuvansa ja tulevaisuudensuunnitelmansa. Äidiksitulemisen prosessia, jota Sacks kutsuu matreskenssiksi (engl. Matrescence) on tutkittu vielä vähän eikä sitä täysin ymmärretä.

Tiedossa on, että äidit eivät saa riittävästi ohjeita raskaudesta ja synnytyksestä palautumiseen eivätkä tukea äitiydessään. Nordic Fit Maman kirja “Äidin hyvinvointi” haluaa korjata tämän. Se haluaa tukea ja kannustaa äitejä heidän elämänsä herkimmällä ja haastavimmalla matkalla.

Äidin hyvinvointi -kirja sisältää Nordic Fit Maman suositun ja kiitetyn Kuntouta keskivartalo®-valmennuksen treeniohjelman ja lisäksi paljon tietoa jaksamisesta, seksuaalisuudesta, äidiksikasvamisesta ja mielenterveydestä.

Nordic Fit Mama on Suomen suurin äitien treeniyhteisö. Se on valmentanut jo 30 000 suomalaisäitiä menetelmällä, joka on saanut erityiskiitosta lempeästä ja armollisesta otteestaan. Kuten Nordic Fit Maman perustaja, kolmen lapsen äiti Riina Laaksonen sanoo:

“Raskauden ja synnytyksen jälkeen äideillä on usein kiire palata entisiin mittoihinsa, harrastuksiinsa ja elämäntapoihinsa. Toivoisin kuitenkin jokaisen naisen pysähtyvän ihastelemaan omaa, upeaa kehoaan, mikä on mahdollistanut kokonaan uuden ihmisen syntymän. Siihen pystymme vain me naiset ja meillä on iso syy olla kehollemme kiitollisia.”

“Äidin hyvinvointi” on halaus kaikille äideille, joista aivan jokaikinen on riittävän hyvä lapselleen.

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Kirja on ilmestynyt huhtikuussa 2023.

AIKA: Tiistai 9.5. 2023, kello 15.00

PAIKKA: Lönnrotinkatu 18 A, 2 krs, 00120 Helsinki

