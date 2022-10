Kutsu: Nuori toimittaja, tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan väestön ikääntymisestä ja eläkkeestäsi!

Suomi on pian väkiluvultaan ja taloudeltaan Pohjoismaiden pienin valtio heti Islannin jälkeen. Miksi väestöllä on väliä ja mitä on moderni väestöpolitiikka? Onko eläkejärjestelmämme kestävällä pohjalla? Pitäisikö sille tehdä jotakin nuorten näkökulmasta? Näistä kysymyksistä keskustellaan Työeläkevakuuttajat Telan järjestämässä keskustelutilaisuudessa torstaina 27.10.2022 klo 17–19 (Mikonkatu 7, Helsinki tai striimi).

Tilaisuudessa Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja vaikuttajaviestintään erikoistuneen Miltton Networksin toimitusjohtaja Elina Moisio johdattavat kevään 2023 eduskuntavaalien kuumiin teemoihin. Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirch avaa ikääntymisilmiötä ja väestöpolitiikan merkitystä. Telan analyytikko Kimmo Koivurinne pitää puheenvuoron eläkejärjestelmän näkymistä. Asiantuntijoiden ja vaikuttajien raati etsii ratkaisuja ikääntyneen yhteiskunnan haasteisiin. Raadissa kohtaavat Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander, Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Titta Hiltunen, EETU ry:n puheenjohtaja Simo Paassilta sekä E2 Tutkimuksen johtaja Jenni Simonen. Tilaisuuden tarkempi ohjelma alla.

Tilaisuus on osa Arkadia 2023 -ohjelmaa, jossa nuoret kansanedustajaehdokkaat ja vaikuttajat kohtaavat. Tela on mukana viestintätoimisto Eurofactsin luotsaamassa ohjelmassa.

Ennakkomaistiaisia tilaisuuden teemoista videopodcastissa.

Ilmoittautumiset paikan päälle (Mikonkatu 7, Agros-Sali) tai striimiin viestintäpäällikkö Jenni Heinolle, p. 040 1704656, jenni.heino@tela.fi.

Tilaisuuden ohjelma

17.00–17.05 Tilaisuuden avaus, Telan yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen

17.05–17.20 Eduskuntavaalien 2023 kuumat teemat ja vaikuttamistyön tulevaisuus 2020-luvun Suomessa, Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja Miltton Networksin toimitusjohtaja Elina Moisio

17.20–17.35 Onko väestöllä väliä ja miten väestöpolitiikkaa tulisi tehdä? Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirch

17.35–17.50 Kestääkö eläkejärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa? Telan analyytikko Kimmo Koivurinne

17.50–18.20 Paneelikeskustelu: Pitäisikö väestön ikääntymisestä olla huolissaan? Mitä väestön ikääntyminen tarkoittaa nuorten näkökulmasta? Osallistujat Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander, Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Titta Hiltunen, EETU ry:n puheenjohtaja Simo Paassilta sekä E2 Tutkimuksen johtaja Jenni Simonen

18.20–18.25 Päätöspuheenvuoro: Eläketurvan perusperiaatteet kestävät sukupolvelta toiselle, Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes

18.25–19.00 Arkadia-osallistujien kysymykset ja keskustelua