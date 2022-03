Kutsu: Nuorten tiedekilpailu Otaniemessä

Tervetuloa pitkästä aikaa paikan päälle tapaamaan lapsia ja nuoria eri puolilta Suomea. Samalla pääset raportoimaan vaihteeksi positiivisia uutisia. Tiedämme, että niitä jokainen tässä ajassa kaipaa.

Tekniikan akateemiset TEK ja Kehittämiskeskus Opinkirjo järjestävä tiedekilpailu Tutki-Kokeile-Kehitä lopputapahtuman Otaniemen lukiossa Espoossa (Tietotie 6). Olet tervetullut paikan päälle maanantaina 4.4.2022 klo 15–18.

Tänä vuonna saimme Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailuun 170 kilpailutyötä, joista monialainen esiraati on valinnut asiantuntijapalautteiden perusteella työt lopputapahtumaan. Töiden aihekirjo on laaja. Mukana on ajankohtaisia tutkimuksia esimerkiksi kasvomaskien vaikutuksesta suorituskykyyn sekä korona-ajan vaikutuksesta nuorten sosiaalisen median käyttöön. Nuoret ovat tutkineet myös esimerkiksi mikromuoveja vesistöissä, vesivälitteisten tautien torjuntaa sekä naisten roolia Suomen sisällissodassa ja Algerian vapaussodassa.

Mikäli et pääse paikan päälle, voit tutustua kilpailutöihin verkkonäyttelyssä, joka avautuu osoitteessa www.tukoke.fi viikolla 14.

Koronatilanteen vuoksi pyydämme, että ilmoittaudut Info-tiskillä, kun saavut kilpailuun.

Kilpailu pähkinänkuoressa