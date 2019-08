Kutsu opetusjohdolle ja opetuksen asiantuntijoille

Tervetuloa itslearning-päivään Nivalaan oppimaan huippuasiantuntijoiden ja asiakkaiden johdolla, miten digitaalinen oppimisympäristö parantaa opetusta.

Aika: to 5.9.2019 klo 9.00 - 15.00

Paikka: Jokilaakson koulutuskuntayhtymä JEDU, Nivala

itslearning on palkittu vuoden 2019 parhaana oppimisen ohjausjärjestelmänä (LMS).

Se luotsaa niin opettajat, oppilaat kuin sidosryhmätkin helpompaan ja tehokkaampaan oppimiseen.

itslearning-päivän ohjelmaja, ilmoittautuminen

Tilaisuus on maksuton. Se on suunnattu erityisesti opetusjohdolle ja opetuksen asiantuntijoille sekä myös kaikille, joille oppimisen kehittäminen on sydämen asia.

Tule tekemään sinunkaupat digitaalisen oppimisympäristön kanssa ja syventämään oppimisen tietämystäsi.

itslearning mahdollistaa opettajille sen mikä on tärkeintä – aikaa opettaa ja varmistaa oppiminen.

https://itslearning.com/fi/