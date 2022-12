Kutsu: Oulun yliopisto aloittaa seniorien Tiedetanssit yhdessä Tietomaan kanssa

Ohjelmassa on muun muassa tietoiskuja ikääntymisen vaikutuksesta tasapainoon sekä tanssin vaikutuksesta kognitiivisiin kykyihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi tarjolla on tasapainotestejä ja tasapainoharjoituksia sekä tutustumista GeroFIT-koulutukseen. Mukana on myös useita oululaisia tanssialan toimijoita, jotka esittelevät tapahtumatorilla toimintaansa. Päivän kruunaa viimeisen tunnin tasapainotanssit Iida-Marian & JP:n tahdissa.

Oulun yliopistosta mukana on GNC-tutkimusryhmä. GNC eli GeroNursing Centre on ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus.

”Tutkimusryhmässä Tiedetanssien idea tuli alun perin Kaisa-Mari Saarelalta. Ajatus syntyi, kun ryhmässä pohdittiin, millaisen ikääntyneille suunnatun tiedetapahtuman GNC voisi järjestää. Kaisalla on itsellä tanssitausta ja hän on vetänyt senioreille tanssia. Lisäksi GNC:ssä oltiin samaan aikaan kokoamassa ja työstämässä Sinikka Lotvosen johdolla GeroFIT-verkkokoulutusta, jossa on keskiössä tasapainon harjoittaminen”, kertoo yliopistonlehtori Heidi Siira.

Media on lämpimästi tervetullut tutustumaan tapahtumaan.

Lisätietoja: Suunnittelija Tuula Räsänen, Oulun yliopisto. tuula.rasanen@oulu.fi, 050 3425765

Ajankohta: ma 12.12.2022 klo 10.00–14.00

Paikka: Tiedekeskus Tietomaa, Nahkatehtaankatu 6, Oulu. 1. kerros ja auditorio. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy.

Ohjelma

10.00–13.00

Tasapainotestejä Markku Lappalaisen johdolla (mediatila)

Tutustu maksuttomaan GeroFit-verkkokurssiin Sinikka Lotvosen johdolla! (mediatila)

PopLi (Pohjois-Pohjanmaan liikunta) esittäytyy: tasapainorata ja toiminnan esittely

Tanssi harrastukseksi? Tutustu näytteilleasettajien tarjontaan ja toimintaan. (tapahtumatori Tietomaan aulassa)

10.15, 10.45, 12.15, 12.45

Tanssitaan yhdessä tasapainoa edistävästi! Harjoittele koreografia yhdessä GNC:n tutkijoiden kanssa. Sopii kaikille! (auditorion aula)

10.30–11.00

Tule kuuntelemaan tutkimustietoiskuja tanssin terveysvaikutuksista! (auditorio)

o Ikääntymisen vaikutukset tasapainoon: ”Tanssi kaiken ikää!”

o Tanssi tasapainoharjoitteluna: ”Tanssi hyvä olo”

o Tanssin vaikutukset kognitiivisiin kykyihin: ”Tanssi muisti paremmaksi!”

o Tanssin sosiaaliset hyvinvointivaikutukset: ”Taklaa yksinäisyys tanssimalla”

11.15–11.45

Voiko tutkimuksen ja tanssin yhdistää? Tule mukaan keskustelemaan! Mukana keskustelemassa muun muassa tutkija Kaisa Torkkeli Finsci-hankkeesta ja tanssiva hoitotieteilijä Kaisa-Mari Saarela GNC:stä. (auditorio)

12.00–12.30

Tule kuuntelemaan tutkimustietoiskuja tanssin terveysvaikutuksista! (auditorio)

12.00–12.45

Tapahtumatorilla tapahtuu! Tanssialan toimijat esiintyvät ja esittäytyvät

13.00–14.00

Tasapainotanssit Iida-Marian & JP:n tahdissa Tietomaan aulassa

Tapahtuman aikana yleisöllä on mahdollisuus tutustua Tietomaan näyttelyihin ja Oulun taidemuseon tanssiaiheiseen näyttelyyn Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2022 (klo 12–14). Tutustuminen edellyttää pääsylipun lunastamista.