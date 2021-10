KUTSU: Parempia pelaajia -kirjan julkistamistilaisuus Urheilumuseossa 7.10.2021

Tervetuloa Leipäkirjan julkistustilaisuuteen torstaina 7.10.2021 klo 9.00–10.30 23.9.2021 09:00:00 EEST | Kutsu

Leivontakirja muuttaa myyttejä. Leivonta on helppoa, mukavaa ja kotoisaa puuhaa, jossa näkyy kädenjälki. Leivonta on noussut trendikkääksi ja herkulliseksi hyötyharrastukseksi 2020-luvulla. Leivontagurun Arja Elina Laineen LEIVONTA-kirja on konstailematon teos, josta saa perusteet ja opit onnistuneisiin leivonnaisiin. Kokeneempi leipoja saa kirjasta uusia ideoita ja hyödyllisiä vinkkejä leivontaan. Kirjassa on huomioitu erityisruokavalioita ja vegaanisuutta.