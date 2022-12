Kutsu: purjehtija Tapio Lehtinen, lehdistötapaaminen 13.12. kl 11

Nopeasti kasvava pohjoismainen digitaalisen markkinoinnin konserni ostaa saksalaisen kilpailijansa: ”Meneillään on ennenkuulumaton keskittymisaalto ja me ratsastamme aallonharjalla.” 11.10.2022 09:55:02 EEST | Tiedote

Pohjoismainen Generaxion tähtää saksalaisen Wyn-toimiston ostolla Euroopan markkinoille, joille povataan tulevaisuudessa suurta kysyntää pohjoismaiselle digitaalisaation osaamiselle. “Konservatiivisten saksalaisten luottamuksesta kilpailtaessa strategiana on oltava ”go big or go home”, eikä yritysosto tule jäämään viimeiseksi”, sanoo Generaxionin konsernijohtaja Allan Damborg. Hänen tavoitteenaan on muodostaa Euroopan suurin digitoimistojen yritysryhmä.