KUTSU: Riittämätön perusturva Suomessa – Amnestyn ja Ihmisoikeusliiton tutkimuksen julkaisutilaisuus 31.8.

Amnesty: Suomalaiset tuntevat heikosti mielenosoituksiin liittyvät oikeutensa – asenteissa myös vanhanaikaisuutta 14.6.2021 13:43:55 EEST | Tiedote

Kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo virheellisesti, että mielenosoituksen järjestämiseen tarvitaan poliisin lupa. Valtaosa on myös sitä mieltä, että poliisin tulee aina estää mielenosoituksista aiheutuvat häiriöt liikenteelle – tarvittaessa voimakeinoja, kuten pippurisumutetta, käyttäen. Amnesty selvitti, millaisia asenteita suomalaisilla on mielenosoituksista ja kuinka hyvin he tuntevat kokoontumisvapauteen liittyvää lainsäädäntöä.