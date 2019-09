Miten viheliäitä ongelmia voidaan ratkoa monitieteisesti? Mitä annettavaa erityisesti Helsingin yliopistolla on tässä maailmalle? Tervetuloa kuulemaan Tiedekulmaan 1.10.

Tilaisuuden avaa Helsingin yliopiston International Advisory Boardin jäsen Milena Zic Fuchs, joka on juuri valittu European Research Councilin (ERC) jäseneksi. Lisäksi tilaisuudessa julkaistaan LERU:n (The League of European Research Universities) uusi Universities and the future of Europe -julkaisu.

Tervetuloa mukaan! Katso tarkempi ohjelma alta ja ilmoittaudu mukaan: suvi.saarinen@helsinki.fi

Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu. Tilaisuus on englanninkielinen.

Aika: tiistaina 1.10. 2019 klo 9.00-10.30

Paikka: Helsingin yliopiston tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki)

Science & solutions – can we solve wicked problems together?

9-9.25: Welcome: Rector Jari Niemelä, University of Helsinki

Keynote: 'Science' and 'culture' in University Settings: How to achieve the involvement of early-career researchers and students. Professor Milena Zic Fuchs, University of Zagreb, Croatian Academy of Sciences and Arts, Academia Europaea

9.25.-9.45: University cases: Multidisciplinary research, education & cooperation

– conflicting, combining, enhancing?

Professor Christopher Raymond, Helsinki Institute of Sustainability Science: Exploring the diverse values of nature and their role in solving wicked biodiversity conservation and sustainability planning challenges

Professor Anne Kouvonen, Helsinki Inequality Initiative INEQ: Master’s Programme in Social and Health Research and Management

Associate professor Teemu Roos, Machine Learning and Data Sciences: Elements of AI

9.45.-10.15: Solving society’s grand challenges with interdisciplinarity

Secretary General Mart Laidmets, Estonian Ministry of Education and Research

Managing partner Inka Mero, Voima Ventures

Professor Milena Zic Fuchs

10.15-10.30: Universities and the future of Europe

Secretary General, prof. Kurt Deketelaere, League of European Research Universities

The discussion is led by Anu Partanen, journalist and author of The Nordic Theory of Everything.