Kutsu: Suuret Oluet – Pienet Panimot -oluttapahtuman avajaiset ja lehdistötilaisuus 21.7. klo 14

Latvian pääkaupunki Riika on tänä kesänä nousemassa suomalaisten uudeksi suosikkikohteeksi kotimaan ja Tallinnan rinnalle. Turisteja Riikaan vetävät hyvät majoituspalvelut, tasokkaat ravintolat, laaja kulttuuritarjonta, uusi laivayhteys sekä Suomea edullisempi hintataso. Lähimatkailuun satsaava Latvia on turvallinen kohde, sillä se on lukujen valossa jopa Suomeakin turvallisempi.