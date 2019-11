Kutsu: Tekoäly- ja digitaidot muuttuvassa työelämässä to 7.11. klo 9–11

Miten digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työelämää? Miksi myös yritysten on edistettävä jatkuvaa oppimista? Miten yritykset ja yliopisto vastaavat koodaripulaan? Tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulmaan kuulemaan, mitä it-alan muutokset vaativat koulutuksen tarjoajilta, työnantajilta ja työntekijöiltä.

Ohjelmistoalan työvoimapula on herättänyt niin yritykset, oppilaitokset kuin työntekijät kehittämään osaamistaan vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yliopistot avaavat lisää kaikille avoimia verkkokursseja, ja kentälle tulee kokonaan uudenlaisia koulutuksen tarjoajia. Kuka kouluttaa kenet, ja miten työntekijöiden osaaminen saadaan pysymään ajan tasalla?

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustellaan torstaina 7. marraskuuta siitä, millaisia tekoäly- ja digitaitoja muuttuva työelämä vaatii. Näihin kysymyksiin paneudutaan alustuksissa ja paneelikeskustelussa. Tilaisuuden pääpuheenvuoron pitää Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Paneelikeskustelun moderaattorina toimii Helsingin yliopiston apulaisprofessoriTeemu Roos, joka tunnetaan myös Elements of AI -kurssikokonaisuuden vetäjänä.

Tilaisuuden järjestää Helsingin yliopiston datatieteen keskus HiDATA yhteistyössä Suomen tekoälykeskus FCAIn kanssa. Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin. Tervetuloa!

Aika: 7.11. klo 9.00–11.00

Paikka: Helsingin yliopiston Tiedekulma, os. Yliopistonkatu 4

Ohjelma:

9.00 Tilaisuuden avaus

Key­note

Rasmus Roiha, toim­it­us­johtaja, Ohjelmisto- ja e-busi­ness ry

Tietojenkäsittelytieteen avoi­met verkkokur­s­sit Helsingin yliop­is­tossa

Keijo Hel­janko, pro­fessori, HiDATAn va­ra­johtaja, Helsingin yliop­isto

9.45 Pan­el­is­tien esit­telyt ja paneelikeskustelu: Tekoäly ja di­gitaidot muut­tuvassa työelämässä

Mod­er­aat­tor­ina Teemu Roos, apu­la­is­pro­fessori, Helsingin yliop­isto

Panelistit:

Oona Ylänkö, CEO, Hive Helsinki

Tommi Mikkonen, pro­fessori, Helsingin yliop­isto

Pet­teri Kal­lio, Johtava asi­an­tuntija, HAUS

Mika Hel­enius, puheen­johtaja, The European As­so­ci­ation of Lead­ing Digital En­ter­prises

Tilaisuus päättyy klo 11.

Tiedot mahdollisista viime hetken muutoksista ohjelmaan sekä lisätiedot puhujista päivitetään tapahtuman verkkosivulle.

Ilmoittaudu tapahtumaan täällä.

Tiedekulman päivä jatkuu jatkuvan oppimisen teemalla klo 13 pidettävällä Shaping the Digital Future - University and Companies Together -tilaisuudella. Tervetuloa!