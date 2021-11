KUTSU: Tervetuloa Raha pelissä: digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet rajapinnat -seminaariin 11.marraskuuta

Ohjelma:

12.00–12.10 Tervetuloa, juontaja Sampo Marjomaa

12.10–12.50 Rahapelaamisen ja sijoittamisen sosiaaliset palkkiot

Siirtyvätkö rahapelaajat osakemarkkinoille? Osakesijoittamiseen on tullut mukaan piirteitä, jotka ovat tuttuja pelikulttuureista, niin raha- kuin digipelien parista. Tutkija Jani Kinnunen, Game Research Lab, Tampereen yliopisto

12.55–13.05 Tauko

13.10–13.50 The Convergence of Gaming and Gambling – Current Issues

Miten digi- ja rahapelaaminen ovat lähentyneet viime aikoina? Entä mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Researcher and Doctoral Student Joseph Macey, Tampereen yliopisto

13.55–14.35 Raha ja peliongelmat digitaalisessa ajassa – käytännön kokemuksia Peliklinikalta

Miten rahan ja pelaamisen digitalisaatio on muuttanut ihmisten peliongelmia? Hankepäällikkö Sanni Nuutinen, Restart-hanke

14.40–15.00 Tauko

15.05–15.45 Yllättikö lapsen pelilasku?

Digipelien suunnittelijat käyttävät rahapeleistä tuttuja tekniikoita koukuttaakseen pelaajia. Miten digipelaaville lapsille voi opettaa vastuullista rahankäyttöä? Johtava asiantuntija Helena Tuorila, YTT, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

15.45–16.00 Loppusanat ja yhteenveto

Keskustakirjasto Oodin sijaitsee osoitteessa Töölönlahdenkatu 4. Kaikille avoimessa tilaisuudessa noudatetaan koronasuosituksia, -rajoituksia ja turvavälejä. Tilaisuus striimataan myös verkkoon.

Tervetuloa mukaan! Tilaisuuden järjestää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja se on osa Peliviikon ja Ehkäisevän päihdetyön viikon ohjelmaa.