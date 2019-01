Kutsu: Tiedotustilaisuus ti 29.1. klo 10: EMMAn kevään päänäyttely The Men Who Fell from Earth

Tervetuloa The Men Who Fell from Earth -näyttelyn tiedotustilaisuuteen EMMAn Aitioon (2. krs) tiistaina 29.1. klo 10. Näyttely esittelee kolme aikamme keskeistä nykymaalaria: Jonathan Meesen, Daniel Richterin ja Tal R:n. Näyttelyyn voi tutustua tiistaina klo 13 asti ja se on auki yleisölle 30.1.–7.7.2019.

Puheenvuorot:

Pilvi Kalhama, museonjohtaja, EMMA

Arja Miller, intendentti, EMMA

Kuvataiteilijat Jonathan Meese, Daniel Richter ja Tal R

Tilaisuuden kieli on suomi ja englanti

Kahvitarjoilu

Ilmoittautuminen 25.1. mennessä: asta.teravainen@emmamuseum.fi

Jonathan Meese, Daniel Richter ja Tal R: The Men Who Fell from Earth

The Men Who Fell from Earth tuo yhteen kolme nykymaalauksen keskeistä vaikuttajaa: Jonathan Meesen, Daniel Richterin ja Tal R:n. Näyttely esittelee taiteilijoiden teoksia laajasti ensimmäistä kertaa Suomessa. Kokonaisuudessa nähdään taiteilijoiden omien töiden ja näkökulmia terävöittävien uusien maalauksien lisäksi heidän yhdessä näyttelytilaan luoma tilateos. Näyttelyn nimi viittaa Nicolas Roegin kulttimaineeseen kohonneeseen David Bowien tähdittämään elokuvaan The Man Who Fell to Earth. Osana näyttelyä nähdään lyhytelokuva, jossa taiteilijakolmikko esiintyy ja ammentaa edellä mainitusta vuoden 1976 kulttielokuvasta. Lyhytelokuvan on ohjannut Emma Rosenzweig.

Näyttely on yhteistyöhanke tanskalaisen Holstebron taidemuseon, saksalaisen Kunsthaus Staden sekä EMMAn välillä. Installaation osana olevat mineraalit ovat laina REDGALLERYsta, Hampurista.