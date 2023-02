Kutsu tiedotusvälineille: Tervetuloa Itä-Suomen avin mediatreffeille 27.2.2023

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää maanantaina 27.2.2023 klo 11 tiedotusvälineiden edustajille mediatreffit Teamsissa. Olemme varanneet tilaisuuteen aikaa noin tunnin verran. Esittelyn jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.



Tällä kertaa teemana on sijaishuollon valvonta ja lasten kuuleminen:



”Aluehallintoviraston on seurattava lastensuojelulaitosten toimintaa. Valvontaa toteuttaessaan aluehallintovirasto varaa lapselle tilaisuuden luottamukselliseen keskusteluun aluehallintoviraston edustajan kanssa. Vuonna 2022 Itä-Suomen aluehallintovirasto toteutti käynnit neljään alueellaan sijaitsevaan yksityiseen lastensuojelulaitokseen, yhteensä kuultiin 22 lasta.”



Itä-Suomen aluehallintovirastosta paikalla on viraston ylijohtaja Soile Lahti, peruspalvelu, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtaja Ulla Ahonen sekä aiheen asiantuntijana sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sirviö ja ylitarkastaja Sari Vainikainen.



Lisätietoja

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 800

johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888

alueellinen viestintäpäällikkö Auli Posti, p. 0295 016 854



etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto