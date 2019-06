Kutsu toimituksille SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokoukseen 15.-16.8.

SDP:n Werning tyytyväinen Kouvola-Kotka-Hamina rataosuuden parantamisesta 18.6.2019 13:37:29 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen, että hallitus on huomioinut lisätalousarvioesityksessä Kouvola-Kotka-Hamina rataosuuden parantamisen. Hiljattain julkistetussa hallitusohjelmassa liikenneinfraan kohdistuvat panostukset nousivat selvästi esille. Kymenlaaksoon kohdistuu merkittävä raideinvestointeja jo heti hallituskauden alussa meille tärkeisiin hankkeisiin. - Tänään hallituksen ensimmäisessä lisätalousarvioinfossa tiedotettiin uusista liikenneinfran investoinneista, jotka lähtevät liikkeelle välittömästi. Kouvola - Kotka - Hamina rataosuuden parantaminen oli näissä investoinneissa mukana. Tämä tarkoittanee vihdoinkin puuttuvan kaksoisraiteen saamista. Tämä investointi on hyvin merkityksellinen, sillä Kotkan ja Kouvolan välinen ratayhteys on yksi Suomen vilkkaimpia tavaraliikenteen väyliä, Werning toteaa. Hamina - Kotkan sataman toiminnan kannalta toimiva rataosuus Kouvolaan on hyvin tärkeä. Kaksoisraiteen merkitystä ei voida vähätellä myöskään Kouvolan Rautatie- ja maa