Kutsu: Tule kuuntelemaan uusien professorien juhlaluentoja 25.5.

Juhlaluennot ovat kaikille avoimia, yleistajuisia johdatuksia professorien omaan tieteenalaan ja ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. 20 minuutin pituiset luennot pidetään päärakennuksen neljässä salissa ja yleisö voi vaihtaa saleja taukojen aikana. Kaikille avoin tervetuliaisjuhla alkaa juhlasalissa luentojen jälkeen klo 16.30. Tervetuliaisjuhlassa luennoi professori Tomi Rantamäki, joka tutkii nopeavaikutteisten masennushoitojen vaikutusmekanismeja.

Päivän ohjelma sekä professorien esittelyvideot ja -tekstit löytyvät osoitteesta: helsinki.fi/juhlaluennot

Uudet professorit ja heidän luentojensa aiheet:

• Molekulaarisen farmakologian professori Tomi Rantamäki: Saadaanko nukutusaineista ja unesta apua masennukseen?

• Syöpätautien professori Peeter Karihtala: Voiko syövän synnyn estää?

• Synnytys- ja naistentautiopin professori Tomi Mikkola: Nainen parhaassa iässä – vaihdevuosien hormonihoidon edut ja haitat

• Logopedian professori Minna Laakso: Logopedinen näkökulma vuorovaikutuksen ja interventioiden tutkimukseen

• Kirurgian professori Malin Sund: Cancerkirurgi idag - bota och beforska

• Sukupuolentutkimuksen professori (erityisesti työelämän tasa-arvon tutkimus) Marjut Jyrkinen: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen luovat pohjan kestävälle työelämälle

• Luonnollisten ja keinotekoisten kognitiivisten järjestelmien professori Riikka Möttönen: Stimulating cognition and speech in the brain

• Oikeustieteen professori Petra Sund-Norrgård: En resa från lojalitet och samarbete mot etik och dygder

• Yksityisoikeuden professori professori Ville Pönkä: Liikejuridiikan tutkimus 2020-luvulla

• Ilmakemian professori Theo Kurten: Tahmeiden höyryjen muodostuminen ilmakehässä

• Matematiikan professori Pekka Julius Pankka: Muoto ja vääntö geometrisessa funktioteoriassa

• Sovelletun matematiikan professori Lauri Oksanen (inversio-ongelmat): Kuvantamisen matematiikkaa

• Geodynaamisen mallinnuksen professori David Whipp: How can understanding mountain evolution contribute to a more sustainable society?

• Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma: Oman ajan historian poliittisuus

• Maatalousekonomian professori Xavier Irz: Economics for the sustainability transition of food systems

• Kuluttajatutkimuksen professori Mari Niva: Kestävä kulutus on yhteinen asia

Tervetuloa!