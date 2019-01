Kutsu: Turun Kirjamessut uudistuu

Luontoteemainen messutalo kohoaa Rakenna & Sisusta -messuille 21.1.2019 12:45 | Tiedote

Tiedote 21.1.2019. Rakenna & Sisusta -messut Turun Messukeskuksessa esittelevät yleisölle rakennusalan yrityksiä ja osaamista 8.-10.2. Näytteilleasettajia on tapahtumassa noin 250 yritystä, ja tapahtuma onkin lounaisen Suomen alan suurin messutapahtuma. Esillä on mm. lukuisia kauden uutuustuotteita. Rakentajien ja remontoijien tietopaketille on käyttöä, sillä Varsinais-Suomen alueella on myönteistä liikehdintää ja mm. työpaikkoja on hyvin tarjolla.