Kutsu Turun Messujen mediainfoon 22.8.

Turun Messut järjestettiin ensimmäistä kertaa 90 vuotta sitten. Perinne jatkuu Turun Messukeskuksessa edelleen! Joka toinen vuosi järjestettävä yleismessutapahtuma on tänä vuonna vahvasti turkulainen. Tarjolla on mm. leikkimielistä Aurajokinaarausta, Turun Vahvin -kilpailu, messurauhan julistusta parvekkeelta, sambaa, Puolustusvoimien osasto, torikaffet, murrekisaa, pomppulinnoja ja Muumeja. Tapahtuma järjestetään Turun Messukeskuksessa kolmipäiväisenä.

Messujen vetonaulana on Turun Messut 1929 & 2029 -näyttely joka on osa messuilla näkyvää Alvar Aalto -viikkoa. Turun Messut järjestettiin ensimmäisen kerran jo 1929 ja tuolloin messuarkkitehteina toimivat Alvar Aalto ja Erik Bryggman. Yleisö pääsee tutustumaan tähän messujen komeaan historiaan valokuvien ja virtuaalilasien avulla. Arkkitehti Eero Lundén joukkoineen on luonut näille messuille puolestaan tulevaisuuden messuja visioivan elämyksen. Messuyleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden messuihin.

Kutsumme toimittajat mediainfoon torstaina 22.8. kello 11. Tilaisuus kestää noin tunnin. Tuolloin messuja rakennetaan tapahtumakuntoon. Nautimme ensin Turun Messukeskuksen A-hallin Sotilaskodissa (sisäänkäynti pääaulan kautta) hernerokkaa ja legendaarisia munkkeja. Kuulemme tilaisuudessa tapahtuman projektijohtajaa Krista Ahosta, joka kertoo miten tämän vuoden Ylpeästi turkulainen -kokonaisuus on rakennettu ja mitä tapahtuma pitää sisällään. Infossa puhuvat myös Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh ja arkkitehti Eero Lundén, Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati Leskinen sekä Jyrki Rantanen Suomen Voimalajiliitosta. Tilaisuuden lopuksi menemme tutustumaan virtuaalikokonaisuuteen C-hallissa.

Tervetuloa kuulemaan lisää!

Taina Pärkö-Luotonen

Turun Messukeskus

puh. 040 5056424

taina.parko-luotonen@turunmessukeskus.fi

Turun Messut 23.-25.8. Turun Messukeskuksessa

Avoinna perjantaista sunnuntaihin kello 10-18

www.turunmessut.fi

FB: www.facebook.com/TurunMessut

Taustaa:

Turun Messut aloitti turkulaisen messuhistorian jo vuonna 1929. Funktionalistinen messualue oli aikanaan huikea visualistinen matka tulevaisuuteen. Näyttelyarkkitehtien Alvar Aallon ja Erik Bryggmanin aikaansa edellä olevan suunnittelun lisäksi messuilla oli kansainvälisiä lanseerauksia. Messut kestivät viikon ja jättivät menestyksen jäljet pitkälle tulevaisuuteen.

90 vuotta myöhemmin Turun Messut 2019 kunnioittaa edeltäjiään. Messuilla nähdään mm. Alvar Aalto -viikon näyttely virtuaalimaailmoineen. Tämän vuoden tapahtuman teemaksi on valittu vahva paikallisuus ja turkulaisuus, josta riittää ammennettavaa. Messutoiminta on pystynyt säilyttämään vetovoimaisuutensa ja yritysten käyttämät eurot messumarkkinointiin kasvoivatkin viime vuonna 12 prosentilla (Kantar TNS Oy).

Turun Messut järjestetään joka toinen vuosi.