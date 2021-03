Kutsu: Uuden aivoterveyshankkeen medialanseeraus

Biogen on maailman johtava aivoterveyden asiantuntija. Yhtiö on yksi maailman ensimmäisistä bioteknologiayrityksistä, jonka perustivat Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray ja Nobel-palkinnon voittajat Walter Gilbert ja Phillip Sharp vuonna 1978. Viimeisen vuosikymmenen aikana Biogen on johtanut innovatiivista tieteellistä tutkimusta, jonka tavoitteena on nujertaa vakavat neurologiset sairaudet.

MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) vaikuttavat miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa. Monet ihmiset kärsivät myös harvinaisemmista sairauksista, kuten spinaalisesta lihasatrofiasta (SMA) tai progressiivisesta supranukleaarisesta halvauksesta (PSP).