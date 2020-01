KUTSU: Ymmärrä temperamentteja - tervetuloa Tunnista tyyppisi -kirjan julkistustilaisuuteen 16.1.!

Jokaisella ihmisellä on temperamentti. Mutta miksi temperamenttierojen ymmärtäminen helpottaa elämää kotona ja kokoushuoneissa? Tule kuulemaan lisää Tervetuloa Tunnista tyyppisi - kirjan julkistustilaisuuteen 16.1.2020 Otavalle!

Mikä on ambivertti? Kuinka temperamentti näkyy myynti- ja esimiestyössä? Miten temperamenttien ymmärtäminen kohentaa hyvinvointia?

Minna Oulasmaan ja Mika Pesosen uutuuskirja Tunnista tyyppisi - löydä itsesi ja muiden parhaat puolet (Otava 2020) antaa käytännön neuvoja ja vinkkejä eri temperamenttien parempaan ymmärtämiseen.

Kirjan kirjoittajat ovat temperamenttiasioiden asiantuntijoita. Introvertti Minna Oulasmaa on Väestöliiton asiantuntijana jo vuosia puhunut hauskasti temperamenteista perheessä. Ekstrovertti Mika Pesonen valmentaa myyjiä ja esimiehiä temperamenttiälyn käyttöön. Pariskunta on todistanut, kuinka erilaiset temperamentit voivat menestyä yhdessä.

”Tässä kirjassa on temperamenttiälyä! Kirja on helppolukuinen ja innostava. Siinä on paljon käytännön vinkkejä siitä, miten eri ”värityypit” ilmentävät itseään ja miten erilaiset ihmiset voivat toimia rakentavasti keskenään. Kirjassa on myös paljon sellaista asiaa parisuhteesta, kasvatuksesta ja työelämän psykologiasta, jota et muista kirjoista löydä.”

Psykologi, tietokirjailija Tony Dunderfelt

TERVETULOA kirjan julkistustilaisuuteen ja nauttimaan aamiaista!

Päivä: Torstai 16.1. 2020

Kellonaika: klo 9-10.30

Paikka: Otavan kirjakahvila (Uudenmaankatu 10)



RSVP 14.1.2020 mennessä: eeva.louko@otava.fi

Ilmoitathan mahdollisista allergioista ilmoittautuessasi!