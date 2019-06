Kuubalainen huippuorkesteri Anacaona Suomeen syyskuussa

Säihkyvä 14-jäseninen Anacaona-orkesteri esiintyy Helsingin Savoy-teatterissa kahtena iltana syyskuussa, 12.9. ja 13.9.2019 klo 19.00. Huipputason naismuusikoista koostuva yhtye on kokonaiselämys: nautittava, kuultava, tanssittava. Konsertit avaavat Savoy-teatterin syyskauden.

Huipputason naismuusikoista koostuva kuubalaisorkesteri Anacaona yhdistää maansa perinteistä musiikkia, uusia trendejä ja kansainvälisiä vaikutteita. Uusiutuva ja elinvoimainen yhtye lähestyy 90-vuotissyntymäpäiviään.

Anacaonan musiikki maustaa salsaa afro-kuubalaisella biitillä. Sen sävelissä on esimerkiksi rumbaa, sonia, chachata, kumbiaa ja timbaa. Orkesteri ylittää rajoja ja musiikkigenrejä. Yhtyeellä on kiinnostava historia. Se on ollut katkotta toiminnassa vuodesta 1932 saakka, jolloin se oli kauniine naisjäsenineen Kuubassa kohahduttava uutuus. Anacaona perustettiin haastamaan miehistä musiikkialaa ja son-musiikkia. Naisten ei uskottu osaavan soittaa sonia. Perustajana toimi Concepción "Cuchito" Castro Zaldarriaga, ja bändissä oli lopulta 11 musiikillisesti lahjakasta sisarusta. Orkesterin ydin muodostuikin pitkään Castron sisaruksista.

Nykyinen yhtyeen päähahmo, basisti Georgia Aguirre sanoo, että uusiutuminen on yhtyeen menestyksen avain. ”Meidän pitää tehdä musiikkia uusille sukupolville ja löytää tasapaino perinteiden ja modernin välillä. Myöskään ulkomaiset vaikutteet eivät ole kiellettyjä.”

Anacaona on kiertänyt ympäri maailmaa ja konsertoinut myös maailman metropoleissa. Aguirren mukaan kiinnostavin paikka oli Kiina, jossa yhtyeellä oli laajamittainen kiertue. Nimensä Anacaona-yhtye on saanut taino-alkuperäisasukkaiden kuningattarelta, joka taisteli eurooppalaisia valloittajia vastaan. ”Orkesterimme on osoittanut, että naiset voivat toimia ammattimuusikoina. Uskon, että Anacaona on toiminut inspiraationa monille naisille paitsi Kuubassa, myös muualla maailmassa.”



14-jäseninen Anacaona-orkesteri esiintyy Helsingin Savoy-teatterissa kahtena iltana syyskuussa, torstaina 12.9. ja perjantaina 13.9.2019 klo 19.00. Konsertit avaavat Savoy-teatterin syyskauden. Liput konserttiin myy Lippupiste.