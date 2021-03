Kuuden henkilön kokoontumisrajoitukset jatkuvat Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kunnissa

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa kuuden henkilön kokoontumisrajoituspäätöksiä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) kuntien alueilla. Määräys on voimassa 1.4. – 22.4.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi (6) henkilöä.

Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kuusi (6) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta. Päivitetyissä ohjeissa on kuvattu 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset lakisääteiset velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten järjestämisestä vastaavaa. Määräys on voimassa ajalla 1.4 - 22.4.2021.

Epidemia kiihtymisvaiheessa Etelä- ja Itä-Savossa – jokaisen toimia tarvitaan

Aluehallintovirasto toteaa sairaanhoitopiirien asiantuntija-arvioiden pohjalta, että epidemia on tällä hetkellä Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueella kiihtymisvaiheessa. Ottaen erityisesti huomioon muuntoviruksen aiheuttama nopeasti kiihtyvä epidemiatilanne sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirin asiantuntijatahoina antamat suositukset, voimassa olevia aluehallintoviraston määräyksillä asetettuja rajoitustoimenpiteitä on pidettävä perusteltuina Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueella. Rajoituksilla pyritään rauhoittamaan epidemian leviämistä ja estämään terveydenhuollon kantokyvyn kuormittuminen.

Aluehallintovirasto pitää tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättömänä kieltää Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla yli kuuden (6) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (pdf) | Kunnat, joita päätös koskee (pdf)

Koronainfo

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi