Kuudes Kit Karisma -dekkari ratkoo arvokuljetussaaliin kohtaloa

Arvokuljetusryöstön kadonnut saalis saa monet sormet syyhyämään, ja pian kuolema korjaa satoa Helsingin kaduilla.



Yksityisetsivä Kit Karisma kulkee Helsingin kivikaduilla ja -kortteleissa amerikkalaisen kovaksikeitetyn dekkarin hengessä.



Kyynelten laaksossa Karisma joutuu selvittämään arvoryöstöä palauttaakseen vanhan ystävänsä kunnian. Pian hän saa huomata, että alamaailman lisäksi myös virkavalta on hänen kimpussaan. Vaikeuksia riittää mutta apuakin löytyy – yllättävältä taholta.



Ari Wahlsten on kulttuurin moniottelija: kirjailija, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Dekkarisarja Kit Karismasta on saanut runsaasti huomiota ja kiitosta kriitikoilta ja lukijoilta. Wahlsten asuu Helsingissä ja opettaa luovaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa.



Ari Wahlsten: Kyynelten laakso (Docendo 2022), sidottu, 270 sivua.



