Kuuleminen täsmennyksistä sähköjärjestelmän hätätilan ja käytönpalautuksen verkkosäännön testisuunnitelmaan

Fingrid valittiin Suomen innostavimmaksi työpaikaksi! 14.3.2023 10:40:38 EET | Tiedote

Fingrid on voittanut Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Tunnustus on hieno osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota Fingridissä on tehty avoimen ja innostavan yrityskulttuurin edistämiseksi. Fingridiläiset viihtyvät työssään hyvin ja se näkyy myös henkilöstötutkimusten tuloksissa.