Kuuloliiton Herkällä korvalla -palkinto Laatukuuluu Oy:lle

Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon myöntämisen perusteena on Laatukuuluu Oy:n tekemä työ kuuloesteettömyyden edistämiseksi. Yritys on tuonut markkinoille induktiosilmukkamaton, jolla voidaan esimerkiksi palvelutaloissa helpottaa kuulovammaisten elämää. Matto sijoitetaan huomaamattomasti tuolin tai sohvan alle, ja silmukan kautta ääni siirtyy suoraan kuulokojeeseen. Vastaavanlainen ratkaisu on kehitetty myös kokoustiloissa käytettäväksi.

Kuuloliiton yhtenä tavoitteena on edistää kuunteluympäristöjen esteettömyyttä. Kuuloliitto palkitsee toimijoita tai yhteisöjä, jotka ovat esimerkillisellä toiminnallaan edistäneet kuulovammaisten toimimismahdollisuuksia. Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon kriteereinä ovat olleet ratkaisun innovatiivisuus, kuulovammaisten osallistaminen ratkaisussa ja palkittavan toimijan sitoutuminen esteettömyyteen. Palkinto on 1000 euroa ja kunniakirja, joka on kiinnitetty kehystettyyn akustiikkalevyyn.

Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin liiton 80-vuotisjuhlavuotena 2010 ja se on jaettu yleensä joka toinen vuosi. Palkinnon ovat aiemmin saaneet Hotelli Urku, FinFonic Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hiippala, Saint-Gobain Rakennustuotteet OY/Ecophon, Invalidiliiton arkkitehti Kirsti Pesola, Qlu Oy ja viimeksi ympäristöministeriön yliarkkitehti Nina Kilpelä (2019). Vuoden 2022 esteettömyyspalkinto luovutettiin Kuuloliiton liittokokouksen yhteydessä 29.10.